Санкт-Петербург, 9 октября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка умерла после прививки для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) в детской поликлинике на улице Карпинского в Санкт-Петербурге, сообщил 9 октября портал «78.ru».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Как сказано в публикации, ребёнок с 28 сентября с осложнениями после вакцинации АКДС-вакциной находился на лечении в больнице, однако 6 октября мать девочки забрала её из медучреждения под расписку, решив, что лечение дочери лучше продолжить дома. Через несколько дней девочке стало хуже, её на скорой увезли в поликлинику, где она скончалась, несмотря на помощь врачей.

По информации ГСУ СК РФ по Петербургу, тело малышки забрали в морг для установления причин смерти. Проводится доследственная проверка. Связь трагического исхода с вакцинацией будет исследоваться Иммунологической комиссией с привлечением главных внештатных специалистов города и судмедэкспертов.

Вакцинацию АКДС проводят с трёхмесячного возраста трёхкратным введением препарата с интервалом 1,5 месяца. В возрасте 18 месяцев проводится однократная ревакцинация.

Тем временем в России началась кампания по вакцинации против гриппа. Об этом 11 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

Ранее она заявляла, что российские вакцины показали очень хорошую эффективность от гриппа, который распространён в стране, чувствительность гриппа к российским вакцинам не ослабла.

В группы риска по гриппу и другим респираторным инфекциям (в том числе и коронавирусу) входят пожилые люди, пациенты с некоторыми хроническими заболеваниями, а также представители некоторых профессий, контактирующие с людьми.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в комментарии ИА Регнум подчеркнула, что с гриппом существует доказанная ситуация по поводу привитых и непривитых: вакцинируемые болеют в лёгкой форме или не болеют вовсе, но главное — нет последствий в виде тяжёлых форм, осложнений и летальных исходов.