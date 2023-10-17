Пекин, 17 октября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Будапешт делает всё возможное, чтобы сохранить контакты с Москвой, несмотря на сложности, возникшие после начала специальной военной операции на Украине, заявил 17 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

Кадр из видео

«Господин президент, вы знаете, какова Венгрия. Вы знаете её возможности. То, что Венгрия сегодня может предпринять, это мы делаем. Мы пытаемся спасти всё, что можно из наших двусторонних контактов», — сказал Орбан.

Он отметил, что венгерская сторона заинтересована в сохранении сотрудничества в том числе в экономике, пока это будет возможно. Премьер-министр также подчеркнул, что Венгрия никогда не стремилась противостоять России и всегда старалась улучшить двусторонние отношения.

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Орбан также поблагодарил Путина за то, что «Росатом» продолжает возводить АЭС в Венгрии. Российский лидер отметил, что Москва сохранила отношения с рядом стран Европы, и Венгрия является одной из них.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Орбан прибыли в Пекин для участия в мероприятиях форума «Один пояс — один путь». Их переговоры прошли не на не на полях саммита, венгерский премьер прибыл в резиденцию, где расположился президент России.

Орбан неоднократно критиковал Евросоюз за введение антироссийских санкций. В июне 2023 года он отметил, что ограничения оказались бесполезными. Премьер указал на то, что санкции не привели ни к поражению России, ни к прекращению конфликта на Украине. До этого Орбан также назвал антироссийские санкции вирусом, который спровоцировал в странах ЕС инфляцию.