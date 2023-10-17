Орбан заявил, что Венгрия пытается спасти, что может в контактах с Россией
Пекин, 17 октября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Будапешт делает всё возможное, чтобы сохранить контакты с Москвой, несмотря на сложности, возникшие после начала специальной военной операции на Украине, заявил 17 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.
«Господин президент, вы знаете, какова Венгрия. Вы знаете её возможности. То, что Венгрия сегодня может предпринять, это мы делаем. Мы пытаемся спасти всё, что можно из наших двусторонних контактов», — сказал Орбан.
Он отметил, что венгерская сторона заинтересована в сохранении сотрудничества в том числе в экономике, пока это будет возможно. Премьер-министр также подчеркнул, что Венгрия никогда не стремилась противостоять России и всегда старалась улучшить двусторонние отношения.
Орбан также поблагодарил Путина за то, что «Росатом» продолжает возводить АЭС в Венгрии. Российский лидер отметил, что Москва сохранила отношения с рядом стран Европы, и Венгрия является одной из них.
Как сообщало ИА Регнум, Путин и Орбан прибыли в Пекин для участия в мероприятиях форума «Один пояс — один путь». Их переговоры прошли не на не на полях саммита, венгерский премьер прибыл в резиденцию, где расположился президент России.
Орбан неоднократно критиковал Евросоюз за введение антироссийских санкций. В июне 2023 года он отметил, что ограничения оказались бесполезными. Премьер указал на то, что санкции не привели ни к поражению России, ни к прекращению конфликта на Украине. До этого Орбан также назвал антироссийские санкции вирусом, который спровоцировал в странах ЕС инфляцию.