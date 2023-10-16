Москва, 16 октября, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал движение ХАМАС отпустить захваченных заложников, сообщил 16 октября ТАСС палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Махмуд Аббас уже объявил в заявлении об остановке войны, чтобы помощь пошла, и вода, и электричество, и чтобы ХАМАС вернули мирных людей», — сказал дипломат.

Нофаль сообщил, что палестинский лидер также призвал Израиль освободить мирных жителей. По мнению главы дипведомства, над этим вопросом также работают Катар, Египет и США. Он отметил, что в первую очередь необходимо остановить боевые действия.

Как сообщало ИА Регнум, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 15 октября заявили, что боевики ХАМАС удерживают 155 заложников. Власти информировали об этом семьи пленных.

Президент России Владимир Путин 16 октября по телефону обсудил с Аббасом ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью жителей сектора Газа и выступил за скорейшее прекращение боевых действий. Аббас выразил соболезнования из-за гибели россиян в палестинском анклаве, а также высоко оценил позицию Москвы в отношении конфликта.

Бои в Израиле и секторе Газа продолжаются с 7 октября. ЦАХАЛ смогла освободить израильские населённые пункты от боевиков ХАМАС и наносит ракетные удары по анклаву. Палестинские боевики продолжают обстреливать территорию Израиля, 16 октября они запустили ракеты в сторону аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.