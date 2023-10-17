Вашингтон, 17 октября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Израилю необходим меньший объём военной помощи, чем Украине. Такое мнение 16 октября высказал экс-посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью каналу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Израиль нуждается в крупных объемах снабжения и поставок боеприпасов, <…> в том числе и для «Железного купола» <…>. Но ему не нужно и малой доли необходимого Украине», — сказал он.

По словам Фридмана, израильским властям действительно необходима военная помощь в размере до нескольких миллиардов долларов, однако, по его словам, это ничтожная сумма по сравнению с помощью, оказываемой Вашингтоном Киеву.

Соединённые Штата помогали Израилю в прошлом в рамках десятилетних планов по оказанию военной помощи, но Тель-Авиву необходимы дополнительные ресурсы «беспрецедентной» и «неожиданной» атаки со стороны ХАМАС, отметил бывший посол.

Он также не исключил возможность эскалации конфликта и вступления в него Ливана на стороне палестинцев, для чего также могут потребоваться поставки снаряжения и боеприпасов Израилю.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 октября американская газета The New York Times написала, что Тель-Авив запросил у Вашингтона чрезвычайную помощь на сумму 10 млрд долларов. По информации издания, сейчас законодатели США разрабатывают пакет помощи и для Израиля, и для Украины.

Президент США Джо Байден 15 октября заявил, что американские власти могут одновременно поддерживать как Украину, так и Израиль. По его утверждению, Соединённые Штаты — это «самая мощная страна в истории», обладающая такими возможностями.

Сенатор Алексей Пушков 17 октября отметил, что ситуация в США может существенно повлиять на планы Вашингтона по оказанию одновременной помощи и Израилю, и Украине. Он уточнил, что общественное мнение в Соединённых Штатах сейчас поляризовано «как никогда ранее», а представители республиканцев требуют перенаправить средства для поддержки Киеву на помощь Тель-Авиву.