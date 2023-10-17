Москва, 17 октября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не выступал с мирной инициативой по палестино-израильскому конфликту. Об этом 17 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

Официальный представитель Кремля пояснил, что её сперва надо проработать.

Песков подчеркнул, что в настоящее время между Израилем и Палестиной разворачивается фактически трагедия. По его словам, к такому исходу событий привело пренебрежительное отношение двух стран к проблеме.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что встреча Путина и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса готовится, однако назвать точные даты её проведения пока сложно.

Как сообщало ИА Регнум, на 16 октября у президента России Владимира Путина были запланированы пять телефонных разговоров с лидерами основных стран, относящихся к палестино-израильскому конфликту. Как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, Путин внимательно следит за беспрецедентным обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Ушаков добавил, что российский лидер уже переговорил с президентом Сирии Башаром Асадом и главой Ирана Ибрагимом Раиси. Позднее состоялись контакты с лидерами Египта, Палестины, а также премьер-министром Израиля.

В телефонном разговоре с Нетаньяху российский лидер выразил коллеге соболезнования в связи с гибелью мирных израильтян и подчеркнул, что Москва осуждает любые действия, ведущие к гражданским жертвам, среди которых в

Путин подчеркнул, что Россия предпринимает шаги для нормализации обстановки и недопущения дальнейшей эскалации.