Москва, 16 октября, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили палестино-израильскую эскалацию. Телефонный разговор состоялся вечером 16 октября, сообщили в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM

Главы государств обсудили обострившийся кризис, российский лидер выразил коллеге соболезнования в связи с гибелью мирных израильтян и подчеркнул, что Москва осуждает любые действия, ведущие к гражданским жертвам, среди которых в том числе оказываются женщины и дети.

По словам Путина, Россия предпринимает шаги для нормализации обстановки и недопущения дальнейшей эскалации. В частности, президент довёл до израильского премьера суть проведённых в этот же день переговоров с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии.

Президент России подтвердил готовность к целенаправленной работе по прекращению конфликта и достижению его мирного дипломатического урегулирования.

Как сообщало ИА Регнум, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю и захватило несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары и объявил о начале военной операции «Железные мечи». Нетаньяху заявил о вхождении страны в статус войны и позднее сообщил о скором начале следующего этапа военной операции. Палестинский минздрав сообщил, что число погибших в Газепревысило 2700 человек,Путин 16 октября выразил палестинскому коллеге Махмуду Аббасусоболезнования из-за эскалации.

Вечером 16 октября Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении главы общей разведки движения ХАМАС в Хан-Юнисе в Газе и распространила видеозапись удара по одному из зданий. Также стало известно, что глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронан Бар взял на себя ответственность за то, что силовики пропустили атаку ХАМАС и признал, что ведомство не смогло заблаговременно предотвратить нападение, несмотря на принятые меры.

В тот же день удары Израиля по сектору Газа, совершённые с мая 2021 года по август 2023 года, в ООН назвали несоразмерными и представляющими собой военное преступление. Как отметили в специальном докладе о событиях в Израиле и Палестине, также запрет на ввоз гуманитарной помощи в Газу нарушает международное право. Данные доклада сформировали до текущей эскалации конфликта.