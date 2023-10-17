Симферополь, 17 октября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Жителя Крыма задержали за работу на украинские спецслужбы, сообщили 17 октября в ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Задержан гражданин России, подозреваемый в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины», — сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, задержан житель Бахчисарайского района 1975 г. р. Крымчанин сам захотел сотрудничать с СБУ. Он передавал одному из представителей украинских спецслужб данные о социально-политической, экономической и военной обстановке в Крыму.

Выполняя задание украинских кураторов, он организовывал в Крыму тайники. При изъятии из тайника пакета со взрывным устройством его задержали.

Против крымчанина возбудили уголовные дела. Первое — о сотрудничестве с иностранным государством в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности России (ст. 275.1 УК РФ).

Также его обвинили в незаконных приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ). Эти статьи УК России предусматривают до восьми лет лишения свободы.

Накануне, 16 октября, сотрудники ФСБ задержали жителя Курганской области за сотрудничество с запрещённой в России украинской организацией. Он инициировал в марте сотрудничество с этой организацией, действующей против безопасности России.

По заданию украинских кураторов он должен был распространять антироссийские пропагандистские материалы. Также украинские кураторы поручили ему собирать и предоставлять сведения о расположении подразделений российских силовых ведомств и военкоматов.