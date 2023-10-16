Курган, 16 октября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Жителя Курганской области задержали за сотрудничество с украинской организацией, деятельность которой запрещена в России. Об этом 16 октября сообщили в региональном управлении ФСБ.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

По данным ведомства, в марте 2023 года 20-летний местный житель на конфиденциальной основе установил контакт с представителями иностранной организации и заявил о своё желании участвовать в её деятельности, направленной против безопасности России. Молодой человек получил несколько заданий. Инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы на территории РФ ему выслали на электронный адрес.

Мужчина должен был, в частности, распространять проукраинские пропагандистские материалы, собирать и передавать сведения о расположении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военкоматов.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ задержала 5 октября жителя Сахалинской области по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. В отношении 57-летнего жителя Южно-Сахалинска возбудили уголовное дело.

По данным спецслужбы, мужчина негативно относился к политике России и не поддерживал проведение спецоперации на Украине. Он намеренно пошёл на контакт с представителем украинских спецслужб для помощи украинской стороне.

В тот же день во Владимирской области Федеральная служба безопасности задержала россиянина, который за деньги передавал украинским спецслужбам данные о передвижении российской военной техники. Житель Гусь-Хрустального пытался связывался по телефону и через интернет с иностранцами, включая представителей украинских спецслужб, чтобы получить вознаграждение за свою деятельность против России. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

По обвинению в шпионаже в пользу Украины 10 октября арестовали жителя Приморского края. Он причастен к совершению государственной измены в форме шпионажа. Мужчина действовал в интересах Главного управления разведки минобороны Украины. Он передавал представителю этой структуры собранные сведения об объектах военной инфраструктуры в своём регионе.