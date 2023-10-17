Вашингтон, 17 октября, 2023, 03:28 — ИА Регнум. США должны сотрудничать с Россией по поводу решения глобальных проблем, а не прикалывать усилия по «нанесению поражения» РФ, говорится в комментарии родосского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Так дипломат оценил интервью американского президента Джо Байдена телеканалу СBS, в рамках которого тот заявил, что Вашингтон сомневается в успехе Москвы победе над Киевом.

«Весь пыл эмоций необходимо сосредоточить на главных проблемах. Среди таковых: поддержание глобальной стратстабильности, укрепление режима нераспространения ОМУ, выстраивание новой архитектуры международной безопасности, борьба с терроризмом, изменение климата», — отметил посол.

Антонов напомнил, что обе страны накопили опыт «небесполезного двустороннего сотрудничества». По мнению дипломата, игнорирование этого достижения и нежелание использовать его в интересах человечества стало бы «преступлением», вина за которое ляжет на США.

Он также отметил, что США так и не поняли сути украинского конфликта, а также его последствий.

«Не поняли, что попытка стравливания руками американских политтехнологов двух братских народов ни к чему хорошему не приведет», — подчеркнул посол.

Кроме того, Антонов выразил уверенность, что все попытки Запада «нанести России «стратегическое поражение» обречены на провал, а РФ никуда не исчезнет. Дипломат также назвал «неприемлемыми и неуместными» выпады Байдена в адрес российского руководства.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября газета The Washington Post выпустила статью обозревателя Ричарда Нельсона, в которой говорится, что США и их союзники должны начать играть вдолгую на Украине на примере шагов президента РФ Владимира Путина. Автор публикации полагает, что украинский конфликт указывает на важность долгосрочных конкурентных стратегий холодной войны.

12 октября Анатолий Антонов заявил, что США могут очень быстро завершить конфликт на Украине, если перестанут снабжать ВСУ оружием. Комментарий посла последовал за решением Вашингтона выделить Киеву ещё $200 млн. Вместе с тем посол считает, что этот пакет поддержки уже ничего не решит.