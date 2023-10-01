Вашингтон, 1 октября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и их союзники должны начать играть вдолгую на Украине, как это делает президент России Владимир Путин, написал в своей статье для The Washington Post обозреватель Ричард Нельсон.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его мнению, украинский конфликт напомнил о важности долгосрочных конкурентных стратегий холодной войны, ключевым моментом которых является сопоставление своих сильных сторон со слабостями противника.

«Путин имеет представление о таком долгосрочном мышлении», — пишет он.

По словам Нельсона, Россия понимает, что «нетерпение может быть фатальным недостатком демократий — они предпочитают более простые, краткосрочные варианты».

«Поддержка Украины в Соединённых Штатах уже даёт трещины. Господин Путин играет вдолгую. Мы тоже должны», — заключил обозреватель.

Как передавало ИА Регнум, глава Белого дома Джо Байден подписал одобренный ранее Конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства США сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает средства на военные нужды киевского режима.

Власти США после голосования конгрессменов по плану временного финансирования правительства призвали спикера палаты представителей Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, который предусматривает выделение средств на военные нужды Украины.