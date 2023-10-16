Саратов, 16 октября, 2023, 10:39 — ИА Регнум. На одном из полей в Балаковском районе Саратовской области нашли обломки беспилотника. Об этом 16 октября сообщил глава района Сергей Грачев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Обломки дрона обнаружены на сельскохозяйственных полях в Балаковском районе», — написал он.

Грачев уточнил, что в данный момент на месте обнаружения обломков работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.

Глава района добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал и нет разрушений, идёт выяснение причин инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что силы ПВО сбили две воздушные цели на подлёте к Белгороду. Он отметил, что, по предварительной информации, в результате никто не пострадал и нет разрушений.

Ранее в этот же день Минобороны сообщило, что в ночь на 15 октября российские средства ПВО перехватили 27 украинских дронов в небе над Россией. В ведомстве уточнили, что 18 беспилотников из этого числа перехватили над Курской областью.