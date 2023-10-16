Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Израильские военные с начала операции в секторе Газа ликвидировали шесть высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

По информации пресс-службы ЦАХАЛ, в числе ликвидированных приближенные к лидеру движения в Газе Яхье Синвару и ответственные за нападение на южные израильские поселения в день эскалации конфликта.

В списке указаны куратор ХАМАС по внутренним связям Абу Маамар, министр экономики движения Джавад Шмала, командующий спецподразделением «Нухба» боевого крыла ХАМАС Али Качи, командир воздушного подразделения «Нухба» Мурад Абу Мурад и ещё два высокопоставленных командира движения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» нанесло ракетный удар по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Представители движения пообещали продолжать обстрелы, пока не прекратится «оккупация в отношении мирных жителей» со стороны Израиля.

Боевые действия на территории Израиля и Газы начались 7 октября. Эскалация палестино-израильского конфликта произошла после массированной ракетной атаки на территорию Израиля со стороны радикального палестинского движения ХАМАС и захвата им нескольких населённых пунктов. В сторону Израиля выпустили десятки ракет. В ответ Тель-Авив начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа, а также нанёс ответные удары.

Кроме того, Израиль пообещал уничтожить ХАМАС и объявил о полной блокаде сектора Газа. Россия призвала стороны к прекращению огня. 15 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Израиль вышел за рамки самообороны.