Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Военные Израиля ликвидировали одного из командиров спецподразделения ХАМАС. Об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности.

MARTIN DIVISEK/ЕРА/ТАСС

«Истребители ЦАХАЛ ликвидировали в секторе Билала Аль-Кедру, командира одной из рот спецподразделения ХАМАС «Нухба», который возглавлял террористическую атаку на приграничный кибуц Нирим», — говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ также заявили, что в ходе авиаудара были ликвидированы «другие боевики ХАМАС и радикального палестинского движения «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами.

Российская миссия в ООН запросила на 16 октября голосование по своему проекту резолюции об урегулировании палестино-израильского конфликта. Россия ожидает от председательствующей в Совете Бразилии подтверждения проведения голосования.