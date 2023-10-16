Москва, 16 октября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова, скончавшегося 16 октября. Об этом сообщили в Кремле.

Шарифулин Валерий/ITAR-TASS Геннадий Гладков

«Ушёл из жизни Геннадий Игоревич Гладков ― выдающийся композитор, автор замечательной, всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам», ― говорится в тексте телеграммы.

Российский лидер добавил, что память о Гладкове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его большого, щедрого таланта. Путин подчеркнул, что его многогранное, вдохновенное творчество ― яркая страница истории отечественного искусства.

Как сообщало ИА Регнум, советский и российский композитор Геннадий Гладков скончался утром 16 октября у себя дома в Москве. Ему было 88 лет.

Причиной его смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Как рассказал источник ИА Регнум, на состояние здоровья в последнее время Гладков не жаловался, а планировал на этой неделе посетить театр.

Певец, заслуженный артист России Леонид Серебренников вспоминает о композиторе как о светлом и очень жизнерадостном человеке, сохранившем силы и оптимизм даже после тяжелой болезни.

Помощник композитора Малик Аминов рассказал, что церемония прощания с Геннадием Гладковым пройдёт в кругу семьи, и на неё не будут допускать посторонних. Такое решение принял сын композитора.

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. За свой творческий путь написал музыку к более чем 100 фильмам и мультфильмам, в том числе «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «38 попугаев» и «Песня Львенка и Черепахи».