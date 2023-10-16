Москва, 16 октября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Церемония прощания с ранее скончавшимся советским и российским композитором, народным артистом России Геннадием Гладковым будет проходить в кругу семьи и на неё не будут допускать посторонних. Об этом 16 октября рассказал помощник и менеджер композитора Малик Аминов.

Владимир Вяткин/РИА Новости Композитор Геннадий Гладков

«Мы с сыном [Гладкова] решили, что похороны и прощание пройдут в кругу семьи и самых близких людей», — сказал он в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября стало известно, что композитор Геннадий Гладков ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Позднее в этот же день источник ИА Регнум рассказал, что народный артист скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. По словам собеседника, композитор в последнее время не жаловался на состояние здоровья и собирался посетить театр на этой неделе.

Композитор родился 18 февраля 1935 года в Москве и написал за время творчества музыку к более чем 100 фильмам мультфильмам. Он стал известен после работы над мультфильмом «Бременские музыканты», также является автором музыки к таким кинолентам, как «Обыкновенное чудо» (1978), «Джентльмены удачи» (1976), «Формула любви» (1984), «12 стульев» (1976) «Собака на сене» (1977), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) и др.

Певец, заслуженный артист России Леонид Серебренников, который работал с Гладковым, отметил, что после болезни композитор оставался жизнерадостным человеком, продолжающим без устали работать. По мнению певца, у композитора сохранялась удивительная память и слух, над которыми была не властна болезнь. В 2014 году Гладков перенёс инсульт.