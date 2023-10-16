Москва, 16 октября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Знаменитый советский и российский композитор Геннадий Гладков умер у себя дома утром в понедельник, 16 октября. Как рассказал источник ИА Регнум, народный артист скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Владимир Федоренко/РИА Новости Композитор Геннадий Гладков

При этом собеседник агентства рассказал, что на состояние здоровья в последнее время Гладков не жаловался, а планировал на этой неделе посетить театр.

Тело композитора было обнаружили утро в его квартире на Садово-Триумфальной улице. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

Геннадию Гладкову было 88 лет. Он известен как автор музыки к целому ряду любимых и по-настоящему культовых фильмов и мультфильмов. Так, его произведения звучат в лентах «Джентльмены удачи», «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Сватовство гусара», «Человек с бульвара Капуцинов».

Также он написал музыку ко многим популярным мультфильмам. В их числе: «Самый, самый, самый, самый» (1966, режиссер Василий Ливанов), «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты» «Как львенок и черепаха пели песню».

В общей сложности композитор создал музыку к более чем 100 художественным и анимационным картинам

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве в семье музыканта Игоря Ивановича и Елены Степановны Гладковых.

В 1959 году Гладков окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Гладков являлся членом Союза кинематографистов России, Союза композиторов, Российской академии кинематографических искусств.

Ему присвоены звания Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист России. Также был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011).

Обладатель кинопремии «Ника» в номинации «Лучшая музыка к фильму».

Дата и время прощания и похорон, как сообщил помощник Гладкова, будут озвучены позднее.