Москва, 16 октября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 октября провёл совещание с главами Минобороны, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки.

Кадр из видео

В совещании приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Рогвардии Виктор Золотов, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Участники совещания обсудили ситуацию в зоне СВО, а также в зоне палестино-израильского конфликта.

«Два вопроса. Первое — это ситуация в зоне СВО. Попрошу министра обороны очень коротко об этом сказать — прямо то, что происходит на сегодняшний день, на данный момент времени. Второе — ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, ситуация в Газе», — сказал Путин, открывая совещание.

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Как отметил президент, у него уже состоялись переговоры с коллегами из регионов. Он добавил, что до конца дня он проведёт ещё ряд переговоров. Затем президент предоставил слово Шойгу.

Путин 16 октября в интервью Медиакорпорации Китая назвал огромными потери, которые ВСУ понесли в ходе своего контрнаступления, начавшегося 4 июня.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства сегодня, 16 октября, проведёт пять бесед по телефону по вопросу палестино-израильского конфликта.

Он уточнил, что президент России обсудит происходящее в Израиле с лидерами стран, которых коснулся вооружённый конфликт, вспыхнувший 7 октября. Ушаков добавил, что Путин уже провёл переговоры с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Ибрагимом Раиси.