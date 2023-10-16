Вашингтон, 16 октября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. США уже начали искать выход из конфликта на Украине на фоне провалов украинской армии. Об этом 16 октября написал экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уже сейчас [американские власти] ищут стратегию выхода из украинского конфликта, открыто этого не показывая», — отметил эксперт.

Глава киевского режима Владимир Зеленский и его политические спонсоры из Североатлантического альянса (НАТО) анонсировали большие успехи в военных действиях на территории Украины, однако не смогли достичь каких-либо существенных результатов, уточнил Макгрегор.

Эксперт указал на то, что на фоне высоких потерь в рядах украинских войск и катастрофического провала их контрнаступления политики в США начали открыто выступать против Зеленского и командования ВСУ, использовавших неправильную стратегию, ставшую причиной уничтожения поставленной Западом техники и украинских военных.

«Для Вашингтона всё пошло не так», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленскому стоит обеспокоиться собственной безопасностью, так как он серьёзно просчитался, поверив США. Эксперт отметил, что, по его мнению, Израиль для Вашингтона более приоритетен, чем Украина.

Позднее в этот же день президент России Владимир Путин рассказал о масштабных потерях ВСУ в ходе контрнаступления, начавшегося 4 июня. По его словам, они составляют примерно один к восьми.