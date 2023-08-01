Москва, 1 августа, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Терроризм против гражданских, к которому всё чаще стал прибегать киевский режим, начал раздражать его вашингтонских хозяев, и не исключено, что в один прекрасный момент они решат избавиться от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 августа заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Ранеебывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что террористические акты на территории России могут привести к преждевременной смерти президент Украины. В свою очередь, депутат Верховной рады Николай Княжицкий уточнил, что если глава киевского режима не сможет выполнять свои обязанности, то их на себя возьмёт председатель Верховной рады.

«Уж больно кучно пошло. Явно, что это «ж-ж-ж» неспроста. Сегодняшнее поведение Зеленского, его «увлечение терроризмом», мягко говоря, раздражает его вашингтонских хозяев. И конечно, это невозможно игнорировать или каким-то образом вписать в ту картину мира, которую Запад интенсивно с утра до ночи формирует. То, что делает Зеленский, не нужно тем людям, которые платят за это деньги», , — заметил Мартынов.

Как подчеркнул Мартынов, любая атака на гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру — это терроризм. Неважно, в какие слова запаковываются все эти мероприятия. Важна практика. А практика прямо указывает на террористический характер этих действий. Международный терроризм одинаково опасен для всех. Как, собственно, бывало и с разными террористическими структурами, которые в разное время вырастили западные спецслужбы в своих интересах. Через какое-то время такие экстремисты начинали жить своей жизнью и выступали против своих создателей.

«Из шайки Зеленского вполне может образоваться опасная для всего мира международная террористическая структура. Исходя из этого, проще шлёпнуть одного мерзавца и забыть про него, — сказал Мартынов. — Но если кто Зеленского шлёпнет, так это его хозяева. За ненужностью. Американцы или британский спецназ. А свалить попытаются на нас».

При этом он согласился с тем, что и на самой Украине есть силы, которые заинтересованы в устранении Зеленского. В первую очередь, речь идёт о местной олигархии, которую он раздражает очень давно. Однако действовать против главы киевского режима она начнёт, только после того, как разрешение на это даст главный оператор украинского проекта — Вашингтон.

Иначе смотрит на ситуацию Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ. Он усомнился в том, что на Западе или на Украине какие-то серьёзные силы готовы пойти на ликвидацию Зеленского.

По его словам, изменение конфигурации власти на Украине неминуемо приведёт к естественному хаосу, ослаблению и, как следствие, тотальному поражению. В нынешних условиях, в интересах того же коллективного Запада сохранять Зеленского и ту систему власти, которая выстроена на Украине.

«Княжицкий, насколько я помню, представляет партию экс-президента Украины Петра Порошенко, которая время от времени пытается покусывать Зеленского, воспринимая его предшественника как потенциального кандидата на следующих президентских выборах. Но говорить о том, что сейчас сложились условия, позволяющие отстранить Зеленского, мягко говоря, преждевременно. И Княжицкий за свои слова может и поплатиться. И очень серьёзно. Потому что у Зеленского и его окружения есть богатый арсенал силовых воздействий», — пояснил Денисов.

Он подчеркнул, что население Украины испытывает колоссальную усталость от конфликта с Россией, но на политическом уровне попытки заявить о необходимости принятия условий Москвы невозможны. Рискнувшему выступить с такими призывами грозит не только политическая, но и вполне физическая смерть, если принять во внимание, насколько сильны там сейчас радикальные элементы, категорически отрицающие возможность любых договорённостей с Россией.

Что касается преждевременной смерти президента Украины, перешедшего к откровенному терроризму в отношении гражданского населения России, то, как пояснил Денисов, в истории вооружённых конфликтов действительно были ситуации, когда та или иная сторона несла потери среди своего высшего руководства. Например, если имело место спонсирование терроризма.

«Между тем террористические атаки со стороны Киева продолжаются, и есть ощущение, что этот компонент будет нарастать, — сказал Денисов. — По мере стабилизации ситуации на линии соприкосновения у Украины остаётся всё меньше инструментов и возможностей для продолжения своей политики. Поэтому терроризм становится для Киева одним из приоритетных направлений».

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению Джонсона, теракты, которые спецслужбы Украины устраивают на территории России говорят о слабости киевского режима. По его словам, такие действия следует расценивать как акт отчаяния номер один. Кроме того, он обратил внимание на то, что 90% боевых машин, переданных Соединёнными Штатами ВСУ, российские военные уничтожили за одну атаку. Джонсон убеждён, что Россия продолжает наступать, а Украина стремительно проигрывает.

В свою очередь Княжицкий заверил, что смерть Зеленского не обернётся вакуумом власти на Украине.

До этого экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинские солдаты хотели бы разобраться с Зеленским за его предательство, так как коррупция в украинской армии достигла предела. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер спрогнозировал, что Зеленский погибнет от рук восставших граждан Украины.