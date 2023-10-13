Донецк, 13 октября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за минувшую неделю на донецком направлении более 1580 военных. Об этом 13 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что на этом направлении подразделения Южной группировки войск, взаимодействуя с авиацией и артиллерией, отразили 17 атак подразделений ВСУ около населённых пунктов Водяное и Орехово-Васильевка ДНР.

Представитель министерства добавил, что за минувшую неделю на донецком направлении ВСУ потеряли свыше 1580 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме этого были уничтожены 14 орудий полевой артиллерии, четыре танка, 22 автомобиля, 30 боевых бронированных машин, боевая машина РСЗО «Град».

Также были ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы и пять полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 12 октября сообщили о том, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная гаубица Caezar производства Франции, два орудия Д-20, гаубица Д-30, уничтожено три склада боеприпасов в районах Авдеевки, Орловки и Ласточкино (ДНР). Подразделения Южной группировки войск отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Первомайское в ДНР.

Также стало известно о том, что российские военные выбили Вооружённые силы Украины с важной господствующей высоты — террикона у Авдеевского коксохимического завода в Донецкой Народной Республике. Уточняется, что битва за террикон шла в течение всего предыдущего дня, российские войска при поддержке бронетехники, авиации и артиллерии атаковали с двух направлений.