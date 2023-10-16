Токио, 16 октября, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к сбору проб воды и морских отложений около японской атомной электростанции «Фукусима-1», где в марте 2011 года произошла авария из-за мощного цунами. Об этом заявили в правительстве Японии, сообщило агентство Kyodo.

EPA/ТАСС АЭС «Фукусима-1»

Также здесь работают специалисты из Канады, Китая и Южной Кореи. Работа продолжится до 23 октября. Эксперты возьмут не только пробы воды в море в районе АЭС, откуда с конца августа начался сброс технической воды, прошедшей очистку от радиоактивных частиц, но и проведут анализ на наличие радиоактивных веществ в морепродуктах, включая моллюски и рыбу.

Затем результаты полученных проб сравнят с данными, полученными в прошлом году.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября сотрудники энергетической компании-оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO) завершили сброс в Тихий океан первой партии очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Всего в море сбросили почти 7,8 тыс. тонн жидкости.

Вода, накопившаяся в баках АЭС «Фукусима-1», использовалась для охлаждения реакторов, получивших повреждения в результате удара цунами в марте 2011 года. На сегодняшний день в резервуарах атомной станции скопилось более 1,25 млн тонн воды. С АЭС к концу марта 2024 года сольют более 30 тысяч тонн жидкости.

Вторая фаза сброса воды началась 5 октября, в планах TEPCO сбросить порядка 7,8 тыс. тонн воды, объёмами не превышающими 500 тонн в сутки. Полный сброс воды с АЭС займет несколько десятилетий.

В Токио заверили, что вода прошла очистку от радиоактивных веществ и дополнительно разбавлена морской водой, но содержит радиоактивный изотоп водорода тритий.

Директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) Кирилл Колончин заявил, что первые анализы воды, сброшенной в океан с «Фукусимы», которые сделали российские учёные, показали хороший результат, а значит, рыбодобытчикам опасаться нечего.