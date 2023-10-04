Фукусима , Япония, 4 октября, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Сброс очищенной воды со станции японской АЭС «Фукусима-1» незамедлительно остановит компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO) в случае возникновения аномалий, либо отклонений от заданных параметров. Об этом 4 октября сообщил журналистам представитель энергетической компании.

Иван Шилов ИА Регнум Рыба из Фукусимы

Представитель TEPCO отметил, что перед стартовавшим 24 августа сбросом воды специалисты провели дополнительный цикл проверки эффективности систем очистки ALPS. Первая стадия сброса завершилась 11 сентября, в океан всего было сброшено с АЭС около 7,8 тонны воды, которая использовалась для охлаждения реактора.

Кроме того, в компании указали, что после очистки через систему ALPS, вода перед сбросом была разбавлена с морской — уровень содержания трития в этой смеси не превышал 1 400 беккерелей на литр при заявленном предельном параметре 1 500 беккерелей на литр.

Вторая фаза сброса воды начнётся 5 октября, в планах TEPCO сбросить порядка 7,8 тыс. тонн воды, объемами не превышающими 500 тонн в сутки. Всего до конца текущего финансового года (закончится 31 марта 2024 года) планируется сбросить в океан около 31,2 тыс. тонн. Полный сброс воды с АЭС займет несколько десятилетий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Россельхознадзор рассматривает возможность ввода ограничения на поставки рыбопродукции из Японии в связи с возможными рисками радиационного заражения продукции.

Первые анализы воды, сброшенной в океан с АЭС «Фукусима-1», которые сделали российские учёные, показали хороший результат, а значит, рыбодобытчикам опасаться нечего.