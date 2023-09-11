Токио, 11 сентября, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Сброс в Тихий океан первой партии очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» завершили сотрудники энергетической компании-оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO). Об этом 11 сентября сообщило агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА Регнум Рыба из Фукусимы

Объём первой партии составил около 7,8 тыс. тонн жидкости. Специалисты Tokyo Electric Power осмотрят расположенное на АЭС оборудование, после чего до конца сентября планируется произвести слив второй партии воды.

Вода, накопившаяся в баках АЭС «Фукусима-1», использовалась для охлаждения реакторов, получивших повреждения в результате удара цунами в марте 2011 года. На сегодняшний день в резервуарах атомной станции скопилось более 1,25 млн тонн воды. В Токио заверили, что вода прошла очистку от радиоактивных веществ и дополнительно разбавлена морской водой, но содержит радиоактивный изотоп водорода тритий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке рассказал об уровне радиации в морских водах России. Признаков роста уровня радиоактивного трития в российских морских водах нет после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии.

В свою очередь, специалисты приморского межрегионального управления Россельхознадзора усилили радиологический контроль за рыбной продукцией, добытой около места сброса слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».