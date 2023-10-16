Анкара, 16 октября, 2023, 09:36 — ИА Регнум. На фоне сообщений о сбитом военными США в небе над Сирией турецком дроне Анкара может пересмотреть свою позицию по вопросу ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 16 октября написал обозреватель газеты Hurriyet Абдулкадир Сельви.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в последнее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает с довольно резкой критикой в адрес США из-за этого инцидента и это событие может негативным образом сказаться на процедуре рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО.

«Ранее всё говорило в пользу того, что парламент в октябре одобрит заявку Швеции, однако Эрдоган мог принять новое решение после того, как США сбили наш беспилотник [в Сирии]», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил, что американский истребитель сбил в Сирии турецкий беспилотник. Он уточнил, что американское командование посчитало дрон потенциальной угрозой и приняло решение его сбить.

Представитель минобороны США отметил, что никто из американских военнослужащих не пострадал в результате инцидента. Он также признал, что у Пентагона нет оснований полагать, что турецкая сторона намеренно целилась по американским военным.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал 1 сентября, что Москва предложила Анкаре вернуться к договору, который разрешает турецким военным бороться с террористами на территории Сирии.