Москва, 1 сентября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Москва предлагала Сирии и Турции вернуться к договору, разрешающему турецким силам бороться с террористами на сирийской территории, но по согласованию с Дамаском. Об этом 1 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы в неформальных контактах предлагали вернуться к философии 1998 года, когда было подписано Аданское соглашение», — сказал дипломат на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Он напомнил, что это соглашение предполагало, что есть террористическая угроза, и для того чтобы её купировать, Анкара будет иметь право по согласованию с Дамаском направлять свои антитерорристические структуры на определенную глубину территории Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что проект дорожной карты нормализации отношений между Сирией и Турцией, предложенный Россией, готов.

Главы МИД России, Ирана, Сирии и Турции по итогам состоявшейся в Москве 10 мая четырёхсторонней встречи поручили своим заместителям разработать дорожную карту нормализации отношений Сирии и Турции. Она необходима, чтобы продвинуть этот процесс.