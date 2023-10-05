Дамаск, 5 октября, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Американский истребитель сбил турецкий беспилотник в небе над Сирией. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер в ходе брифинга.

U. S. Department of Defense

«Сегодня примерно в 07:30 по местному времени в Сирии наши войска зафиксировали, что БПЛА наносят удары в окрестностях провинции Хасеке. При этом некоторые из этих ударов пришлись по территории оперативной зоны США, это было примерно в 1 км от сил США, которые переместились в бункеры», — уточнил Райдер.

Представитель Пентагона пояснил, что примерно в 11:30 турецкий беспилотник вновь оказался в оперативной зоне США. Американское командование посчитало БПЛА потенциальной угрозой, и он был сбит истребителями F-16 примерно в 11:40 по местному времени.

При этом Райдер подчеркнул, что никто из военнослужащих ВС США не пострадал, также нет оснований полагать, что турецкая сторона намеренно целилась по американским силам. Министр обороны США Ллойд Остин переговорил с турецким коллегой и подтвердил готовность США продолжать дальнейшее сотрудничество.

В заключение Райдер напомнил, что Анкара является одним из ведущих союзников Вашингтона по НАТО, и добавил, что произошедший инцидент вызывает сожаление.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил 2 сентября заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, американские беспилотники международной коалиции в Сирии за прошедшие сутки десять раз нарушили воздушное пространство.

Кроме того, в районе зоны Эт-Танф за прошедшие сутки было зафиксировано около 18 нарушений четырьмя парами американских истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16 и двумя парами многоцелевых беспилотных аппаратов MQ-1C.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 1 сентября, что российская сторона предложила Турции вернуться к договору, разрешающему турецким силам бороться с террористическими силами на территории Сирии.