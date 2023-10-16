Москва, 16 октября, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Основанный на правилах западный порядок является чушью, так как этих правил никто никогда не видел и не согласовывал. Заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто никогда не писал и никогда никто ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», — сказал российский лидер.

Такая политика, по мнению президента, выгодна тем, кто пропагандирует несуществующие правила, идеи. Тем, кто сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин привёл данные о масштабных потерях киевской армии, а также оценил предложения китайской стороны по мирному урегулированию украинского кризиса.

Российский лидер Владимир Путин заявил в интервью Центральному телевидению Китая, что втягивание США Украины в Североатлантический альянс и послужило одной из причин эскалации конфликта на Украине.

В Китае для участия в форуме «Один пояс — один путь» ожидают визита президента РФ Владимира Путина. Известно, что российский лидер проработает в КНР два дня. Форум «Один пояс — один путь» пройдёт в Пекине 17–18 октября.