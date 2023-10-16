Москва, 16 октября, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин заявил в интервью Центральному телевидению Китая, что втягивание США Украины в Североатлантический альянс и послужило одной из причин эскалации конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Киев не стал выполнять Минские соглашения, развернув военные действия в Донбассе после госпереворота в 2014 году.

«Всё это вкупе с тем, что Соединенные Штаты начали втаскивать саму Украину в НАТО, и привело к эскалации конфликта», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что в Декларации о независимости Украины сказано, что она является нейтральным государством, поэтому и непонятно, зачем в 2008 году было объявлено, что «Украину ждут в НАТО».

«Зачем? До сих пор никому непонятно. И так из года в год накаляли обстановку. В конце концов разразился кризис 2014 года, боевые действия. Всё это привело к тому, что эта эскалация вышла на новый уровень», — пояснил глава Российской Федерации.

Как сообщало ИА Регнум,Владимир Путин привел данные о масштабных потерях киевской армии, а также оценил предложения китайской стороны по мирному урегулированию украинского кризиса.

«Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал президент.

Путин поблагодарил руководство Вооружённых сил России и бойцов в зоне спецоперации. Глава государства отметил мужество и героизм российских военных.