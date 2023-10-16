ВСУ потеряли до двух рот личного состава на купянском направлении
Минобороны: ВСУ лишились до двух рот и техники на купянском направлении
Москва, 16 октября, 2023, 06:06 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали, что украинская армия за минувшие сутки 15 октября потеряли на купянском направлении до двух рот личного состава, танк, две бронированные машины, два беспилотника и два пикапа.
Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский добавил, что в контрбатарейной борьбе артиллерия уничтожила 152-мм САУ 2С1 «Гвоздика».
Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по скоплению трёх бригад ВСУ и 95-й десантно-штурмовой бригады в районах сёл Голубовка, Кулаговка, Петропавловка и Купянск-Узловой.
«Экипажи боевых вертолётов Ка-52, Ми-28 и самолёты нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружению и военной техники двух бригад и подразделений обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Леоновка», — сказал Сергей Зыбинский.
Как сообщало ИА Регнум, пять попыток атак украинских боевиков отбили российские военнослужащие Южной группировки войск на территории Донецкой Народной Республики.
Подразделения группировки войск Центр отразили три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназа «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества.
Средства противовоздушной обороны России ночью 15 октября перехватили 27 украинских беспилотников над территорией РФ.