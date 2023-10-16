Москва, 16 октября, 2023, 06:06 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали, что украинская армия за минувшие сутки 15 октября потеряли на купянском направлении до двух рот личного состава, танк, две бронированные машины, два беспилотника и два пикапа.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский добавил, что в контрбатарейной борьбе артиллерия уничтожила 152-мм САУ 2С1 «Гвоздика».

Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по скоплению трёх бригад ВСУ и 95-й десантно-штурмовой бригады в районах сёл Голубовка, Кулаговка, Петропавловка и Купянск-Узловой.

«Экипажи боевых вертолётов Ка-52, Ми-28 и самолёты нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружению и военной техники двух бригад и подразделений обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Леоновка», — сказал Сергей Зыбинский.

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Как сообщало ИА Регнум, пять попыток атак украинских боевиков отбили российские военнослужащие Южной группировки войск на территории Донецкой Народной Республики.

Подразделения группировки войск Центр отразили три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназа «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

Средства противовоздушной обороны России ночью 15 октября перехватили 27 украинских беспилотников над территорией РФ.