Москва, 16 октября, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Пять попыток атак украинских боевиков отбили российские военнослужащие Южной группировки войск на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Как уточнил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, бойцы при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки.

Также было отбито нападение 112-й бригады территориальной обороны, две попытки атаки подразделений 5-й штурмовой бригады возле Клещеевки.

В районе населённого пункта Добово-Василевка подразделения 1-го армейского корпуса дали отпор штурмовой группе 127-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 15 октября вели обстрелы Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка. За ночь по территории города было выпущено 10 снарядов «натовского» калибра 155 мм. Также под обстрел ВСУ попали Горловка и Владимировка.

В результате обстрела Кировского района Донецка был ранен мальчик 2013 года рождения. Ребёнок от полученных травм скончался в больнице.

Российские военные активно обороняются и улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, признал президент России Владимир Путин. Российский лидер добавил, что на отдельных участках фронта украинские военные готовят новые активные наступательные операции, но в Минобороны РФ знают об этом и реагируют соответствующе.