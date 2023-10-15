Бойцы ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ, уничтожили багги с боевиками
Бойцы ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ и уничтожили багги с боевиками
Москва, 15 октября, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Войска группировки «Восток» сорвали пять попыток ротации подразделений украинской армии на южнодонецком направлении, уничтожили багги с боевиками и склад с боеприпасами. Об успешной работе российских военных рассказали в Минобороны.
Начальник пресс-центра группировки Олег Чехов пояснил, что сосредоточение подразделений ВСУ на опорных пунктах было в районах Малиновки, Приютного и Полтавки.
«Уничтожены пикап и две багги с боевиками, двое боевиков сдались в плен», — добавил Чехов.
Кроме того, миномётным огнём «Тюльпана» был разбит пункт временной дислокации 1-й танковой бригады в Сторожевом, уничтожен склад боеприпасов в Угледаре, два автомобиля с боевиками в районе Великой Новоселки.
ВСУ потеряли ещё четыре минометных расчёта. Ударами авиации и артиллерии поражены места сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское и Урожайное, добавил офицер.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 14 на 15 октября военные пресекли попытку киевского режима совершить теракты на территории России с помощью беспилотников. Перехватили 27 беспилотников ВСУ, из которых 18 — в воздушном пространстве Курской области и два беспилотника уничтожили в воздухе над Белгородской областью.
Экипажи российских ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и территориальной обороны ВСУ возле Синьковки, Ивановки, Леоновки на купянском направлении.