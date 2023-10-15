Белгород, 16 октября, 2023, 00:56 — ИА Регнум. В Белгороде 15 октября состоялись похороны семьи сотрудника новостного агентства Sputnik Хайбара Акифи и его жены Олеси. Похоронили родителей Олеси Акифи и четырёхлетнюю дочь супругов Амину, погибших во время атаки киевских боевиков на Белгород. Об этом рассказала главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свечи

Родители погибшей девочки не смогли быть на похоронах — оба находятся в тяжёлом состоянии в больнице после ранений.

Хайбар по-прежнему находится в коме. Симоньян заявила, что медики не знают выйдет ли пострадавший журналист из комы.

«Он не знает, что семьи у него больше нет. Что семью его убила Украина, убил Киев, убил Зеленский, убила та самая Украина, которая, сейчас уже понятно, слава богу, с треском проиграла своё контрнаступление», — сказала Симоньян.

Как сообщало ИА Регнум, супруги Хайбар и Олеся Акифи получили тяжёлые ранения в результате падения украинского беспилотника на окраине Белгорода в ночь на 12 октября. Их четырёхлетняя дочь и родители Олеси погибли. В этот день супруги приехали навестить родителей.

По меньшей мере полгода потребуется Олесе Акифи, чтобы восстановиться после ранения.

Хайбар Акифи находится в медикаментозной коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Медики оценивают его состояние как стабильное.

12 октября губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области погибли три человека, ещё двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. По его словам, на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва.