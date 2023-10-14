Киев, 15 октября, 2023, 02:37 — ИА Регнум. На подконтрольной Киеву территории Запорожской области в ночь на 15 октября прогремела серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробная информация об инциденте не приводится. Местные власти происшествие не комментируют.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога с 02:25 15 октября объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Об опасности с воздуха сирены также предупредили население подконтрольных Украине районов Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 октября в небе над Курском и Курским районом были сбиты 12 запущенных ВСУ беспилотников.

В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества артиллерия и авиация ВС России отбила девять атак штурмовых групп нескольких бригад ВСУ и нацгвардии Украины.