В подконтрольных Украине районах Запорожской области прогремели взрывы
Киев, 15 октября, 2023, 02:37 — ИА Регнум. На подконтрольной Киеву территории Запорожской области в ночь на 15 октября прогремела серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Подробная информация об инциденте не приводится. Местные власти происшествие не комментируют.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога с 02:25 15 октября объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.
Об опасности с воздуха сирены также предупредили население подконтрольных Украине районов Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 октября в небе над Курском и Курским районом были сбиты 12 запущенных ВСУ беспилотников.
В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества артиллерия и авиация ВС России отбила девять атак штурмовых групп нескольких бригад ВСУ и нацгвардии Украины.