Вашингтон, 16 октября, 2023, 00:59 — ИА Регнум. По итогам парламентских выборов в Польше Украина может остаться без поддержки Варшавы, сообщил телеканал Fox News.

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В издании отметили обеспокоенность поляков по поводу объёма социальной поддержки в сфере образования, жилья и здравоохранения. Жителей республики беспокоят расходы и отсутствие результатов на поле боя и как это в дальнейшем отразится на конфликте России и Украины. Также поляков тревожит, сохранят ли США свое могущество, написали журналисты.

По мнению экспертов, правящая партия «Право и справедливость» не сможет получить абсолютного большинства на парламентских выборах. Вероятно, ей придётся входить в коалицию с крайне правой «Конфедерацией», которая выступает за прекращение поддержки Украины, добавили авторы.

Раскол между странами связан с импортом дешёвого зерна с Украины, из-за которого незащищёнными оказались польские фермеры. Глава киевского режима Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что только Москве выгоден «политический театр» вокруг экспорта зерна. В Польше ответили, что Украина ведёт себя как утопающий, который цепляется и грозится утопить своих помощников, указали в статье.

Как сообщало ИА Регнум, предварительно, правящая партия Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах с результатом 36,8%. Оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» предварительно получили 31,6%, 13% и 8,6% голосов соответственно.

По мнению экспертов, при таком раскладе три партии могут получить в итоге более 50% голосов избирателей, а значит, теоретически сформировать правительство Польши.

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. Одновременно состоялись несколько референдумов, в частности, о приёме на территории страны нелегальных мигрантов и о повышении пенсионного возраста.

После парламентских выборов в Польше объёмы западной поддержки Украине могут сократиться, что на фоне событий в США и Словакии станет очередным серьёзным ударом для Киева. Лидер киевского режима продолжает ездить по западным столицам, но его принимают уже далеко не так торжественно, как это было в 2022 году, — западные политики начинают опасаться вопросов сограждан о необходимости тратить деньги на решение собственных проблем, отметили обозреватели 19fortyfive.