Варшава, 15 октября, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Польская оппозиция может получить большинство в Сейме и сформировать правительство, если решит объединить голоса избирателей. Об этом свидетельствуют данные exit poll компании Ipsos.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Так, правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах с результатом 36,8%.

Оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» предварительно получили 31,6%, 13% и 8,6% голосов соответственно.

По мнению экспертов, при таком раскладе три партии могут получить в итоге более 50% голосов избирателей, а значит, теоретически сформировать правительство Польши.

Как сообщало ИА Регнум, польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) в случае поражения на выборах может запустить силовой вариант, заявил в беседе с Gazeta Wyborcza генерал польской армии Пётр Пытель.

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. Одновременно состоялись несколько референдумов, в частности, о приёме на территории страны нелегальных мигрантов и о повышении пенсионного возраста.

Партия «Гражданская коалиция» в сентябре пообещала в случае своей победы на парламентских выборах привлечь к государственному трибуналу ряд высокопоставленных чиновников, включая действующего президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого.