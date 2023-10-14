Варшава, 14 октября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. После парламентских выборов в Польше в октябре 2023 года объёмы западной поддержки Украине могут сократиться, что на фоне событий в США и Словакии станет очередным серьёзным ударом для Киева, отметили в своей публикации 14 октября обозреватели 19fortyfive.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если усталость Польши от войны отразится на Западе, поддержка Украины может уменьшиться, поскольку скоро пойдёт уже третий год конфликта, и это будет отличной новостью для Владимира Путина», — отметили авторы.

В США республиканцы настаивают, чтобы Украине выделялось меньше средств, а на решение внутренних проблем США — больше, тем временем в Словакии пришла к власти партия, руководители которой обещали остановить поставки оружия Украине, напомнили обозреватели издания.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский продолжает ездить по западным столицам, но его принимают уже далеко не так торжественно, как это было в 2022 году, — западные политики начинают опасаться вопросов сограждан о необходимости тратить деньги на решение собственных проблем, отметили авторы.

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Оппозиционная партия «Гражданская платформа» пообещала в случае своей победы привлечь к трибуналу действующего президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого. В свою очередь генерал польской армии Пётр Пытель предположил, что правящая партия «Право и справедливость» в случае поражения на выборах может попытаться удержать власть силовым путём. В Польше не исключена гражданская война, отметил бывший президент страны Лех Валенса.

Моравецкий 20 сентября заявил, что страна прекратила поставки нового оружия Украине. Он пояснил, что Польше необходимы средства для собственной обороны. Это вызвало недовольство в Киеве. Другим поводом для обострения отношений двух стран стал введённый Польшей и ещё несколькими странами запрет на ввоз зерна с Украины. Таким образом Варшава решила защитить отечественного производителя.

Ранее в октябре 2023 года сообщалось, что временное правительство Словакии решило прекратить оказание военной помощи Украине. Это вызвано победой на выборах партии экс-премьера Роберта Фицо, который выступал с соответствующим предвыборным обещанием.