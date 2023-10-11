Вашингтон, 11 октября, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Вариант с увязыванием помощи Израилю и Украине, который рассматривают в Белом доме, совершенно неприемлем, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами 10 октября в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в Белом доме пытаются привязать финансирование Украины — и это плохая идея — к экстренной помощи Израилю, которая нужна, вероятно, для определённых целей.

«Это жалкий, но предсказуемый шаг», — написал Рамасвами.

Политик призвал не сравнивать ситуацию на Украине и в Израиле и не ставить между ними знак равенства. Степень вовлечённости США в каждом случае должна зависеть от интересов государства.

Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом может увязать в одном законопроекте помощь и Израилю, и Украине из-за недовольства некоторых конгрессменов поддержкой киевского режима. Помочь Израилю США пообещали в связи с нападением палестинских радикалов из движения ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, мнения в Конгрессе США о предоставлении помощи разошлись: республиканцы заявили, что они скептически относятся к инициативе объединения помощи армиям Израиля и Украины.