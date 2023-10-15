Вашингтон, 15 октября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Администрация президента США видит риск эскалации ближневосточного конфликта на северной границе Израиля, заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы видим реальный риск эскалации на северной границе», — сказал он в интервью телеканалу ABC.

По его словам, президент США Джо Байден «чётко и настойчиво» сказал, что ни одна страна или группа не должны пользоваться ситуацией «для извлечения собственной выгоды или вести к эскалации конфликта».

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что если Израиль не прекратит наносить удары по жителям сектора Газа, масштабы палестино-израильского конфликта могут расшириться.

Он также призвал к коллективной мобилизации исламских стран «для прекращения военных преступлений сионистского режима против жителей Газы».

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.