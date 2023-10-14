Каир, 14 октября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. На контрольно-пропускном пункте «Рафах» на границе Египта и сектора Газа идёт подготовка к приёму раненых из сектора, сообщил 14 октября новостной портал Sada El Balad.

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Тяжелораненых пациентов, по этим данным, будут доставлять в египетские больницы.

Днём ранее власти Израиля призвали жителей сектора покинуть регион в срок до 12:00 14 октября. Позднее срок был продлён до 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу и анонсировал наземную операцию в секторе. Палестинские власти говорят об угрожающей ситуации, особенно для пациентов больниц и многочисленных раненых, а также о почти полном исчерпании запасов воды.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Важно не допустить расширения конфликта, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент. Путин также предупредил о серьёзных последствиях наземной операции с применением тяжёлой техники в секторе Газа. В Газе живут 2 миллиона человек, потери в ходе такой операции будут абсолютно неприемлемые, подчеркнул он.

Одна из причин того, что полноценное, суверенное палестинское государство так и не возникло, — это образование однополярного мира и американская гегемония, дружественная к Израилю, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок.