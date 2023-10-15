Москва, 15 октября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на южнодонецком направлении нанесли огневое поражение скоплениям техники и живой силы четырёх бригад ВСУ, сообщил 15 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

По его словам, в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар, Водяное, Старомайорское, Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ.

Потери противника составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли за неделю на южнодонецком направлении свыше 1285 военных. Кроме этого, было ликвидировано 22 автомобиля, десять боевых бронированных машин, 14 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град». Он отметил, что на этом направлении российские подразделения в течение недели улучшили положение по переднему краю, отразили восемь атак ВСУ и пресекли деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.