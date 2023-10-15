Вашингтон, 15 октября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский встревожен тем, что мир достиг пика в поддержке ВСУ. Об этом написала газета The New York Times.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Отмечается, что официальные лица США и НАТО попытались успокоить Зеленского, пообещав ему ещё $2 млрд в качестве немедленной военной помощи.

«Но ещё до того, как началась война на Ближнем Востоке, в Европе существовало сильное ощущение, что мир достиг пика помощи Украине и что поддержка Киева никогда больше не будет такой активной, как раньше», — говорится в статье.

Также в материале отмечается, что в США больше нет двухпартийной поддержки ВСУ. При этом многие другие страны начали использовать украинский фактор как инструмент внутренней политической борьбы, что сказывается на объёмах помощи.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам нужно приготовиться к скорому отказу Белого дома помогать киевской армии из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, осталось недолго — после ноября ни США, ни Европа не смогут оказывать помощь Украине.

В статье испанской газеты El Mundo говорится, что Зеленский боится остаться без помощи США из-за ситуации в Израиле. Он неожиданно прибыл в Брюссель для участия в заседании министров обороны стран НАТО и понимает возможность переключения внимания мировой общественности с Украины на обострение палестино-израильского конфликта.

Ранее в интервью французскому телеканалу France 2 Зеленский выразил обеспокоенность, что внимание мирового сообщества к Украине может снизиться. Как только помощь Киеву прервётся, время будет играть на стороне Москвы, заявил он. Глава киевского режима надеется на продолжение оказания помощи со стороны Вашингтона.