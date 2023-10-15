Киев, 15 октября, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Украинцам нужно знать об этом и приготовиться к скорому отказу Белого дома помогать киевской армии из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Такой прогноз озвучил на своём YouTube-канале политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Эксперт пояснил, что «недолго осталось»: после ноября из-за ситуации с Израилем ни США, ни Европа не смогут оказывать Украине помощь.

«Готовьтесь к этому, скоро буду тяжелейшие последствия», — предупредил Олег Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве вместе с союзниками в НАТО встревожены активной подготовкой России к продолжению спецоперации предстоящей зимой, паникуют из-за того, как пройдёт грядущая зима, учитывая планы России и её подготовку на фронтах.

Кроме того, российские военные прорабатывают стратегию по ведению боевых действий зимой. Войска получили современное оружие и укрепили линии обороны для противостояния атакам украинцев.

Из-за ограниченных возможностей стран НАТО, Украине и Израилю придётся конкурировать и бороться за поставки оружия. Так считает обозреватель заблокированной в РФ немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц.