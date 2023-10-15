Москва, 15 октября, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Экипажи российских ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и территориальной обороны ВСУ возле Синьковки, Ивановки, Леоновки на купянском направлении в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Ка-52

Начальник пресс-центра Западной группировки войск Сергей Зыбинский добавил, что истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по пунктам временной дислокации и опорным пунктам украинских подразделений 43-й механизированной бригады у Петропавловки и Песчаного.

На данном участке фронта противник потерял до двух рот живой силы, три пикапа, один танк, одну БМП и боевую бронированную машину «Козак».

Как сообщало ИА Регнум, в районе населённого пункта Лиман Первый в Харьковской области Вооружённые силы России пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. При поддержке авиации и артиллерии были отражены семь атак штурмовых групп 32-й, 14-й и 115-й механизированных бригад ВСУ. Потери за сутки составили до 215 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

На Украине в ночь на 15 октября в Харьковской и Днепропетровской областях звучали сигналы воздушной тревоги. Также об опасности с воздуха предупредили население подконтрольных Киеву районов Запорожской области и Донецкой Народной Республики.