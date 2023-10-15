Москва, 15 октября, 2023, 06:17 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили о том, что подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили с помощью гаубиц Д-20 позиции украинских боевиков при попытке ротации на херсонском направлении.

George Shuklin Гаубица

Артиллеристы навели орудие на цель и несколькими точными выстрелами ударили по позициям противника, обнаруженным при попытке ротации и активного перемещения на линии боевого соприкосновения.

«Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени беспилотниками, что позволило эффективно уничтожить противника и лишить его возможности восполнить боевые потери», — добавили в военном ведомстве.

С 7 по 13 октября украинская армия на херсонском направлении потеряла до 325 военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, РСЗО «Град» и 53 автомобиля, три склада с боеприпасами, а также две диверсионно-разведывательные группы на островах Алёшкинский и Переяславский.

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Как сообщало ИА Регнум, войска группировки «Восток» сорвали пять попыток ротации подразделений украинской армии на южнодонецком направлении, уничтожили багги с боевиками и склад с боеприпасами.

Экипажи российских ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и территориальной обороны ВСУ возле Синьковки, Ивановки, Леоновки на купянском направлении.