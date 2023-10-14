Берлин, 15 октября, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Из-за ограниченных возможностей стран НАТО, Украине и Израилю придётся конкурировать и бороться за поставки оружия. Так считает обозреватель заблокированной в РФ немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц.

Сергей Корсун ИА Регнум Владимир Зеленский, аэропорт

По мнению автора, в НАТО опасаются и не хотят подвергать угрозе собственную обороноспособность, учитывая не только высокую стоимость, но и ограниченные запасы вооружений.

«В первую очередь это касается артиллерийских боеприпасов и современных систем Iris-T и Patriot. И Израиль, и Украина остро в них нуждаются», — заявил Шильц.

Как сообщало ИА Регнум, визит украинского лидера Владимира Зеленского на саммит НАТО в Брюссель удивил мировое сообщество. Для привлечения внимания к Украине он выступил на заседании глав министров обороны стран альянса.

Обозреватель The Financial TimesБен Холл считает, что выступление Зеленского с просьбой предоставить Украине больше оружия подчёркивает обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников из-за сопротивления со стороны республиканцев в США, а также переключением внимания на ситуацию в Израиле.

В США образно намекнули о близости к «грани» по поддержке Украины. Бесконечного финансирования не будет, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. В настоящее время с финансированием всё в порядке, но однажды ситуация поменяется, сказал он.