Газа, Палестина, 14 октября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. В результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли более 700 детей, сообщила 14 октября пресс-секретарь ЮНИСЕФ Сара Аль-Хаттаб в эфире американского телеканала CNN.

MOHAMMED SABER/EPA/TASS

«Согласно последним сообщениям местных органов здравоохранения и СМИ, по меньшей мере 2215 палестинцев были убиты, в том числе более 700 детей», — сказала она.

Представитель организации Джеймс Элдер, в свою очередь, уточнил, что у раненых детей ужасные ожоги, миномётные ранения, некоторые лишились конечностей. По его словам, больницы Газы не в состоянии оказывать всем необходимую помощь.

Ранее министерство здравоохранения анклава информировало о гибели по меньшей мере 10 медиков в результате израильского удара по сектору Газа. В минздраве Палестины добавили, что с начала эскалации конфликта погибло 28 сотрудников, работающих в сфере здравоохранения.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу.

Власти Израиля тем временем анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии 12 октября заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

С обеих сторон растёт число погибших и раненых. В посольстве России в Израиле уточнили, что в результате атаки ХАМАС погибли 16 граждан России, восемь россиян числятся пропавшими без вести и как минимум один гражданин РФ, по предварительной информации, находится в плену у ХАМАС.