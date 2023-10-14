Газа, Палестина, 14 октября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. В результате израильского удара по сектору Газа погибли по меньшей мере 10 медиков, сообщило 14 октября министерство здравоохранения анклава в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

РИА Новости/Иссам Аль-Римави

«С начала агрессии Израиль убил 10 парамедиков, ещё 27 получили различные ранения, были уничтожены 23 машины скорой помощи», — утверждает минздрав, ссылаясь на председателя местного комитета скорой помощи.

Министерство здравоохранения Палестины, в свою очередь, сообщает, что с начала эскалации конфликта погибло 28 сотрудников, работающих в сфере здравоохранения.

Палестинское движение ХАМАС, в свою очередь, сообщило 14 октября, что в результате израильских атак за минувшие сутки погибли девять заложников, включая четырёх иностранцев.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами.

Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии 12 октября заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

С обеих сторон растёт число погибших и раненых. В посольстве России в Израиле уточнили, что в результате атаки ХАМАС погибли 16 граждан России, восемь россиян числятся пропавшими без вести и как минимум один гражданин РФ, по предварительной информации, находится в плену у ХАМАС.