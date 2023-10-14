Минобороны показало кадры уничтожения укреплений ВСУ артиллерией ВС России
Москва, 14 октября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения артиллеристами укреплений ВСУ. Видео опубликовано 14 октября в Telegram-канале ведомства.
«Артиллерия Южной группировки войск уничтожает опорные пункты и укрепления ВСУ в районе населённого пункта Спорное. Корректировку огня ведут операторы БПЛА», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиций ВСУ беспилотниками. Операторы БПЛА Южной группировки войск наносят удары по укрытиям и окопам ВСУ, заставляя противника оставить занимаемые позиции.
Ранее военное ведомство разместило видео уничтожения полевого склада с боеприпасами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на артёмовском направлении.
Кроме того, опубликовано видео уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90 британского производства. После попадания боеприпаса у САУ воспламенились пороховые заряды и произошла детонация боекомплекта, в результате чего она была полностью уничтожена.