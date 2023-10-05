Курск, 6 октября, 2023, 00:02 — ИА Регнум. В ряде населённых пунктов Суджанского района Курской области удалось восстановить электроснабжение, нарушенное в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом в четверг, 5 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

amir taj Без электричества

«Электроснабжение потребителей в Суджанском районе восстановлено в полном объёме», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины в ночь с 4 на 5 октября при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли несколько ударов по территории Курской области. В результате атак без электроснабжения в общей сложности остались около 75 населённых пунктов.

По словам главы региона Романа Старовойта, украинские беспилотники ночью 5 октября атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах. Он отметил, что в ряде случаев произошли отключения электричества, аварийные службы сразу же приступили к восстановительным работам.