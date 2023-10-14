Пекин, 14 октября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Глава МИД КНР Ван И обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном палестино-израильский конфликт, сообщил в МИД Китая.

«Столкновения между Палестиной и Израилем постоянно усиливаются, конфликт грозит выйти из-под контрол», — сказал Ван И.

Глава МИД Китая также подчеркнул, что Пекин выступает против любых действий, которые могут причинить вред мирным жителям.

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум заявил, что США пытаются подготовить для себя сценарии с учётом перехода противостояний с Россией и Китаем на новый, более серьёзный уровень, но они берут на себя много, потому что не справятся с конфликтами сразу с двумя такими державами.